На фоне массовой эвакуации на Донбассе некоторые жители "ДНР" отказались уезжать в Россию и запустили в соцсетях флешмоб с хэштегами — "я остаюсь" и "я остаюсь, чтобы жить".

Многие цитируют строки из Высоцкого: "Не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь, я не уеду".

Также участники флешмоба пишут, что многие дончане не выезжали из города в 2014-2015 годах, во время активных боевых действий на Донбассе.

"Страна" также публиковала рассказ дончанки об эвакуации и обстановке в городе. По ее словам, не все понимают, почему сейчас объявили эвакуацию.

Напомним, в течение нескольких дней на Донбассе началось резкое обострение, которое все еще продолжается. За ходом событий "Страна" следит в обновляемом материале.

Кроме того, вчера, 18 февраля, Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он также заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

Между тем, мы также писали, что сегодня утром, 19 февраля, "глава ДНР" Пушилин объявил о всеобщей мобилизации. Также мобилизацию объявили в "ЛНР".

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".