На четвертый день после объявления массовой эвакуации в Россию въехали уже 70 тысяч беженцев из "ДНР" и "ЛНР".

Об этом пишет агентство "Интерфакс".

Уточняется, что эвакуация продолжается. Пограничные пункты пропуска между "ДНР", "ЛНР" и Россией переведены на круглосуточный режим работы.

Напомним, 18 февраля Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он также заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

На фоне этого на Донбассе появился новый вид бизнеса - эвакуационные перевозки. Предприимчивые бизнесмены предлагают забрать беженцев из любого района города и вывезти в РФ.

Также мы писали о том, что из "ДНР" собираются эвакуировать 700 тысяч жителей, это каждый третий житель "республики".

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.