В "ДНР" заявляют о ликвидации "диверсионно-разведывательной группы" в селе у границы с Россией
В "ДНР" заявляют, что днем в понедельник, 21 февраля, в районе села Кузнецы, расположенного возле границы с Россией, идет бой.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал WarGonzo.
В сообщении указано, что в селе Кузнецы якобы горит БТР и идет спецоперация по ликвидации диверсионно-разведывательной группы.
Кузнецы - село в Новоазовском районе Донецкой области, находится возле границы РФ.
Отметим, что ВСУ отрицает проведение каких-либо диверсионных операций и называет это фейком.
Напомним, обострение на Донбассе началось несколько дней назад. В "ЛДНР" объявили массовую эвакуацию мирных жителей в Россию. Также там объявили массовую мобилизацию. "Страна" следит за тем, что происходит на Донбассе в обновляемом материале.
Также мы писали о том, что сегодня в "ДНР" обвинили ВСУ в обстреле школ, а под Донецком утром была слышна канонада.
При этом в штабе ООС заявляют, что ВСУ не проводят обстрелов гражданской инфраструктуры и обвиняют противника в провокациях.
Почему началось обострение на Донбассе, разбиралась Олеся Медведева в одном из выпусков своего блога: