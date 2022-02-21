"Мэр" Донецка Алексей Кулемзин опубликовал фото школ города повреждённых, как он утверждает, в результате обстрелов Вооруженных сил Украины. Соответствующие снимки он обнародовал в своем Тelegram-канале.

По его словам, серьезно пострадали здания школы №105 в Петровском районе и школы №56 в Киевском районе.

На снимках, которые опубликовал Кулемзин, видны разбитые окна, поврежденные стены и потолки кабинетов и коридоров.

В то же время в соцсетях публикуют видео, как утверждается, из района под Ясиноватой (неподконтрольная территория, недалеко от Донецка). Слышна канонада.

Отметим, что ВСУ отрицают обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса и заявляют о провокациях со стороны противника.

Это не первое обвинение в обстрелах со стороны "ДНР" за сегодня - ранее "Народной милиции ДНР" заявили, что в результате обстрелов ВСУ ночью с 20 на 21 февраля погиб один человек и еще несколько пострадали. В то же время в "ЛНР" заявили о гибели двух мирных жителей и разрушении жилых домов в результате обстрелов.

Напомним, обострение на Донбассе продолжается с 17 февраля, за развитием событий "Страна" следит в обновляемом материале.

Почему началось обострение, разбиралась Олеся Медведева в одном из выпусков своего блога: