В "ДНР" заявили о задержании якобы причастного к подрыву автомобиля "начальника народной милиции ДНР" Дениса Синенкова "украинского разведчика" Антона Мацанюка.

Слова задержанного приводит российский "Первый канал".

По утверждению Антона Мацанюка, украинские силовики собираются задействовать всю ударную мощь и планируют массированный артобстрел Донецка.

Кроме того, по данным телеканала, стало известно, что задержанный причастен к подрыву автомобиля "начальника народной милиции ДНР" Дениса Синенкова - Мацанюк сообщал украинской разведке о его перемещениях.

Напомним, что в центре Донецка вечером 18 февраля прогремел мощный взрыв. Взрыв произошел уже после того, как стемнело. Вскоре после него появилась информация, что около 19:00 по местному времени взорвалась машина на парковке возле здания "Дома правительства". После этого "начальник народной милиции ДНР" Денис Синенков сообщил журналистам, что в Донецке у здания правительства взорвался его автомобиль, при этом сам он не пострадал.

Ранее "Страна" писала о том, что ВСУ сообщили о 70 нарушениях режима прекращения огня и двух погибших на Донбассе в субботу, 19 февраля.

Мы внимательно следим за ситуацией на Донбассе в обновляемом материале.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".