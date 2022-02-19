В субботу, 19 февраля, в Тарасовский район Ростовской области "прилетел" снаряд, сообщают российские СМИ. В связи с этим поступило сообщение о возбуждении дела об обстреле территории Ростовской области. В Украине эту информацию опровергают.

Об этом сообщают российские СМИ.

Кроме того, Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео с места взрыва снаряда.

Между тем Штаб ООС назвал фейком обстрел территории Ростовской области. Опровергает обстрелы и глава МИД Украины Кулеба.

"Вообще, судя по числу сообщений об обстрелах территории Ростовской области, тема может иметь серьёзное развитие", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

"Страна" ранее писала, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявляя, что ВСУ готовится к наступлению.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".