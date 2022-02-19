В субботу, 19 февраля, в Тарасовский район Ростовской области, где ранее ввели режим ЧС, "прилетел" еще один снаряд. Предположительно, это боеприпас от реактивной системы "Град".

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град", - рассказал собеседник агентства.

Mash опубликовал снимок боеприпаса, который, по утверждению СМИ, "прилетел" в Ростовскую область.

Буквально несколькими часами ранее в СМИ появилась информация, что в Тарасовский район Ростовской области попал снаряд.

Напомним, губернатор Ростовской области России Василий Голубев ввел на территории региона, куда эвакуируются жители Донбасса, режим чрезвычайной ситуации. При этом пункты пропуска на границе продолжают работать только на въезд.

"Страна" ранее писала, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявляя, что ВСУ готовится к наступлению.

О том, что происходит на Донбассе, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.