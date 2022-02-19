В субботу, в Тарасовском районе Ростовской области РФ, в одном километре от государственной границы России с Украиной разорвался снаряд.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители", - сказал собеседник издания.

По словам источник, на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений в результате разрыва снаряда нет.

Фото с места происшествия публикует агентство "РИА Новости".

Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявляя, что ВСУ готовится к наступлению.

В СНБО в связи с этим заявили, что на территории "ЛДНР" могут быть провокации, а Украина наступать на Донбассе не собирается.

О том, что происходит на Донбассе, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.