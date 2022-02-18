Вечером 18 февраля в Луганске прогремел мощный взрыв. Возможно, газопровод. Местные жители сообщают, что взрыв прогремел в Вергунке, это окраина города.

В сети публикуют видео взрыва и зарево от пожара. Пишут, что речь идет о магистральном газопроводе "Дружба".

"Луганскгаз" позже сообщил, что в район газопровода в Малую Вергунку после звонков о крупном возгорании выехали аварийные бригады.

Напомним, что "Страна" следит за обострением на Донбассе в своем онлайне.

18 февраля в "ЛДНР" объявили массовую эвакуацию жителей. Их вывозят в Ростовскую область.

Ранее мы писали, что происходит на самом деле, почему из Донецка и Луганска массово уезжают люди и чего теперь ждать.