В ночь с 18 на 19 февраля в сети пишут о втором взрыве в Луганске. Как и в случае с взрывом газопровода в Вергунке, видно зарево. На этот раз - за Каменобородским районом Луганска, на северо-запад от города.

Очевидцы пишут, что второй взрыв произошел на газовой насосной станции в поселке Металлист.

Металлист находится в 10 км к северу от Луганска, на трассе Луганск-Северодонецк.

В 2014 году в р-не Металлиста были сильные бои между сепаратистами и "Айдаром".