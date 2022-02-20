В сети появилось видео как американские журналисты попали под обстрел на Донбассе, когда они сопровождали главу Министерства внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

Обстрел сняли журналисты американского телеканала Fox News.

На опубликованном видео можно увидеть, что команда журналистов попала под обстрел на Донбассе. В это же время американский журналист канала Fox News как раз включался в прямом эфире, чтобы рассказать об обстановке на востоке Украины.

Во время включения журналист увлекся репортажем и начал отставать от остальных. Один из сопровождающих украинских военных решил ускорить американского журналиста и сказал:

"Та бегите, говорю, й@б твою мать, бл@ть", - произнес сопровождающий.

"Ну, еб@нутые", - прокричал вслед кто-то из группы.

Курьезный момент попал в прямой эфир американского телевидения. После этого журналист не отставал от всей группы и они добрались к машинам для отъезда от места обстрела.

Ранее в партии "Слуга народа" заявили, что их депутаты, прибывшие на территорию, где идет обострение, попали под обстрел вместе с иностранными журналистами и были вынуждены уйти в укрытие.

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О том, почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" на YouTube-канале "Страны".