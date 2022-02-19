Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявляет, что глава ведомства Денис Монастырский попал под обстрел в Донбассе.

Буквально за 20 минут до этого в партии "Слуга народа" заявили, что их депутаты (ранее прибывшие на территорию, где идет обострение) на Донбассе попали под обстрел вместе с иностранными журналистами и были вынуждены уйти в укрытие.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".