Сегодня, 19 февраля, в зону Операции объединенных сил на Донбассе прибыли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, нардепы Юрий Мисягин и Марьяна Безуглая.

Об этом в Telegram-канале сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

По ее словам, народные депутаты проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции.

"Каким образом десант "слуг" может как-то повлиять на ситуацию на Донбассе (кроме пиар-картинок) и зачем он вообще в таком странном составе туда прибыл (прихватив с собой Безуглую) - непонятно", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходит на Донбассе. Также сообщалось, что в "ЛДНР" объявили массовую эвакуацию гражданского населения в Россию.

Также мы писали, что в "ДНР" даже обнародовали "план наступления ВСУ на Донбассе" в день "Д".

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.

Журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.