На Донбассе пятый день продолжают стрелять. В "ЛНР" заявляют, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки погибли 2 мирных жителя, еще 3 получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале "представитель ЛНР" в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник.

Мирошник заявил, что ВСУ за минувшие сутки 63 раза обстреляли населенные пункты в "ЛНР", в результате чего погибли два мирных жителя. По его словам, в результате обстрелов 8 жилых домов разрушены или получили серьезные повреждения, кроме того, повреждена линия электропередач, в результате чего тысячи абонентов остались без энергоснабжения.

В представительстве "ЛНР" в СЦКК заявили, что ВСУ в понедельник утром обстреляли Красный Яр, в результате чего было разрушено еще три жилых дома.

В "ДНР" заявили о ночном обстреле населенного пункта Заиченко, ходе которого было выпущено 12 запрещенных снарядов калибром 122 мм. Также представительство "ДНР" в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли запрещенными по минским соглашениям снарядами населенный пункт Петровское, выпустив 26 мин.

В штабе ООС сообщают, что за прошлые сутки зафиксировано 80 нарушений режима прекращения огня со стороны противника. В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести.

Также штаб ООС сообщает о 8 обстрелах с начала текущих суток. По данным ВСУ, под обстрел попали Талаковка, Пищевик, Водяное, Красногоровка, Мемрик и Станица Луганская.

Обстрелы со своей стороны и подготовку к наступлению на Донбасс ВСУ отрицают.

Отметим, вчера в "ЛНР" заявляли о гибели еще двух мирных жителей из-за "попытки прорыва ВСУ".

Напомним, "Страна" следит за происходящим на Донбассе в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, что происходит на Донбассе и вокруг Украины.