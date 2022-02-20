В "ЛДНР" продолжается объявленная вчера всеобщая мобилизация. В сети публикуются фото СМС с призывом прийти в военкомат. Также появляются видео из призывных пунктов, где мобилизованным раздают камуфляж.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Сегодня в соцсетях начали распространять видео, на которых, как утверждается, на улице к мужчинам подходят люди в военной форме и садят их в автобусы (как предполагают - чтобы отвезти в военкомат). Каких-то официальных подтверждений этому пока нет.

С другой стороны, опрошенные "Страной" мужчины призывного возраста, которые живут в Донецке и в Луганске говорят, что никаких повесток ни они, ни их знакомые не получали. По разговорам в Донецке, в первую очередь призывают резервистов (тех, кто уже служил).

Напомним, в субботу утром, 19 февраля, "глава ДНР" Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации. После этого ее проведение утвердил "Народный совет ДНР". По его словам, привлечены должны быть все мужчины, способные держать в руках оружие. Также в указе Пушилина сказано, что все мужчины от 18 до 55 лет, состоящие на воинском учете, или не состоящие, но обязанные состоять, а также пребывающее в запасе, должны быть призваны на военную службу.

Вслед за Пушилиным всеобщую мобилизацию объявил "глава ЛНР" Леонид Пасечник. Он подписал соответствующий указ, в котором, помимо прочего, содержится запрет на выезд за пределы "республики" для мужчин 18-55 лет. Отметим, что в указе Дениса Пушилина о мобилизации в "ДНР" пункта о запрете на выезд мужчин нет.

Что происходит в последние дни на Донбассе, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно".