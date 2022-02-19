Леонид Пасечник. Фото: Twitter

Глава "ЛНР" Леонид Пасечник в субботу, 19 февраля, объявил всеобщую мобилизацию. Он подписал соответствующий указ, в котором, помимо прочего, содержится запрет на выезд за пределы "республики" для мужчин 18-55 лет. 

Также в указе сказано, что все мужчины от 18 до 55 лет, состоящие на воинском учете, или не состоящие, но обязанные состоять, а также пребывающее в запасе, должны быть призваны на военную службу.

Отметим, что в указе Дениса Пушилина о мобилизации в "ДНР" пункта о запрете на выезд мужчин нет. Вчера Пушилин говорил, что мужчинам можно выезжать за пределы "ДНР", если они за рулём автомобиля вывозят семью на эвакуацию.

Пасечник подписал указ о мобилизации. Фото

Пасечник подписал указ о мобилизации. Фото

Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявив, что в ближайшее время готовится наступление ВСУ. 

В СНБО в связи с этим заявили, что на территории "ЛДНР" могут быть провокации, а Украина наступать на Донбассе не собирается. 

О том, что происходит на Донбассе, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева. 

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