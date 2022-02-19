Глава "ЛНР" Леонид Пасечник в субботу, 19 февраля, объявил всеобщую мобилизацию. Он подписал соответствующий указ, в котором, помимо прочего, содержится запрет на выезд за пределы "республики" для мужчин 18-55 лет.

Также в указе сказано, что все мужчины от 18 до 55 лет, состоящие на воинском учете, или не состоящие, но обязанные состоять, а также пребывающее в запасе, должны быть призваны на военную службу.

Отметим, что в указе Дениса Пушилина о мобилизации в "ДНР" пункта о запрете на выезд мужчин нет. Вчера Пушилин говорил, что мужчинам можно выезжать за пределы "ДНР", если они за рулём автомобиля вывозят семью на эвакуацию.

Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявив, что в ближайшее время готовится наступление ВСУ.

В СНБО в связи с этим заявили, что на территории "ЛДНР" могут быть провокации, а Украина наступать на Донбассе не собирается.

О том, что происходит на Донбассе, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.