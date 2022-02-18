Правительство России выпустило постановление о введении льгот на поставки товаров в "республики" Донбасса, а также на поставки товаров из Донбасса в Россию.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации РФ в пятницу, 18 февраля.

"Утвердить перечень пунктов пропуска через государственную границу, через которые осуществляется перемещение товаров на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины или с таких территорий без применения количественных ограничений экспорта и импорта", - говорится в постановлении российского правительства.

"Москва признала сертификаты, которые выдаются местными производителями. И разрешила перевозку их товаров через неподконтрольные Украине участки границы.

Это сделано во исполнение еще ноябрьского указа Путина. Но показательно, что именно сейчас - в день эвакуации жителей "республик" в Россию. И угрозы нового военного обострения", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, из-за обострения ситуации на Донбассе "ЛДНР" объявили о массовой эвакуации жителей в Россию. Уже сегодня вечером, 18 февраля, из "ДНР" выедут первые автобусы с эвакуированными жителями.

Кроме того, Владимир Путин поручил организовать экстренную помощь беженцам Донбасса в Ростовской области.

Тем временем, в Минобороны уверяют, что Украина не планирует никаких агрессивных действий на Донбассе.

За развитием событий на Донбассе "Страна" внимательно следит в обновляемом материале.