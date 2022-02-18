Власти Киева, где собрались в случае войны эвакуировать едва ли не все население столицы, разработали разработали инструкции для граждан о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации и получения сигнала системы оповещении.

Об этом сегодня, 17 февраля, во время онлайн-пресс-брифинга рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, показал листовки, изготовленные городом, которые будут разосланы жителям.

"Город действует по четкому и понятному плану, поэтому никаких панических настроений не должно быть. В координации с НЭК «Укрэнерго» городские власти обеспечили дополнительное производство электрической энергии на наших ТЭЦ. В течение декабря и января в постоянной работе находились 3-4 блока, что позволило произвести около 700 млн. кВтч. электроэнергии. Это позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева, прежде всего медицинских и социальных учреждений. Объекты критической инфраструктуры, как и Киев, перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Предприятия обеспечиваются гарантированной бесперебойной связью в случае отсутствия сотовой связи и Интернета. И вчера мы успешно протестировали систему, которая позволит надежной координации даже в чрезвычайных условиях. Совершенствуется система оповещения, охватывающая как отдельно персонал городских служб, так и население. В прошлом году разработана и запроектирована новая система оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство выделено из бюджета около 11 млн грн. Но хочу подчеркнуть, что обновление системы не означает ее отсутствия или нетрудоспособности. В случае чрезвычайной ситуации, мы готовы немедленно оповестить людей и дать четкий инструктаж", - сообщил Петр Пантелеев.

Он напомнил, что за последние семь лет городские спасательные службы проверили более 11 тысяч подвалов, которые могли быть потенциальными укрытиями. Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то за эти годы их количество увеличили втрое.

По словам Пантелеева, на сегодняшний день в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ, которые расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работающей смены и почти 4500 сооружений двойного использования. Их расположение можно увидеть на карте на сайте КГГА, которая постоянно обновляется.

Напомним, что в мирное время сооружения двойного использования могут применяться для хозяйственной деятельности, а в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению.

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