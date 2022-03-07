Оркестр Вооруженных сил Украины сыграл гимн около воронки от снаряда, видео выложили в сеть. На кадрах видно, что военный оркестр выстроился вокруг большой воронки от снаряда и играет государственный гимн.

Ранее мы писали, что ВСУ уничтожили российскую технику на сумму в три миллиарда долларов. Журнал Forbes-Украина подсчитал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили техники врага на сумму в три миллиарда долларов. Такую сумму издание приводит, основываясь на данных Министерства обороны Украины.

Также сообщалось, что под Черниговом ВСУ сбили российский самолет, одного пилота поймали, второй - погиб.

Кроме того "Страна" писала, что, по словам Арестовича, ВСУ заняли новые позиции.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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