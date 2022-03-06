Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что накачка Западом высокоточными вооружениями киевского режима несет в том числе угрозу гражданской авиации.

"Вновь призываем страны ЕС и НАТО прекратить бездумную "накачку" нежизнеспособного киевского режима новейшими системами вооружений во избежание колоссальных рисков для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за ее пределами", - говорится в комментарии Марии Захаровой.

Захарова пояснила, что страны Запада "приступили к массированным поставкам в Украину" ПЗРК "Стингер" (поражает наземные и надводные объекты на расстоянии до 8 километров и высоте до 3,5 километра), других переносных систем, а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf, которые без преувеличения относятся к наиболее чувствительным видам вооружения.

По ее словам, комплексы "Стингер", которые Запад поставляет Украине, могут попасть в руки террористам.

"Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только в Украине, но и в Европе в целом. Переток этих типов оружия в теневой оборот и в руки террористических сетей – лишь вопрос времени. ПЗРК представляют огромную опасность для гражданской авиации, а ПТРК – для железнодорожного транспорта и объектов инфраструктуры", - говорится в комментарии Захаровой.

Напомним, что 28 февраля США начали прямые поставки "Стингеров" в Украину.

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