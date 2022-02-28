США начинают прямые поставки переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger в Украину. Поставка будет вестись, предположительно, через территорию Польши.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия начнет поставлять Украине оружие с понедельника.

Также мы писали, что Россия пригрозила уничтожать транспорт с поставками западного оружия в Украину.

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