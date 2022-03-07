С первых дней войны между Россией и Украиной многие украинцы разными способами защищают свою страну. Кто-то пошел на фронт, кто-то - в волонтеры, а кто-то - записался в территориальную оборону. За 10 дней войны, как заявили в Министерстве обороны Украины, в ряды теробороны вступили 100 тысяч украинцев.

Среди них оказалось много публичных личностей - спортсменов, журналистов и политиков. В частности, в ряды теробороны вступили некоторые народные депутаты, бывшие чиновники и даже известные боксеры - Александр Усик и Василий Ломаченко.

"Страна" поговорила с некоторыми из известных людей, которые решили взять в руки оружие.

Павел Елизаров, продюсер ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

"24 февраля начали бомбить, 25-го я пошел в тероборону. Записался в местном военкомате.

Первое, что меня поразило - очереди. Длиннющие очереди в военкоматы. Я сразу вспомнил советское время, когда народ стоял в очередях за холодильниками. А тут люди стоят по два-три дня, чтобы записаться в тероборону. Чтобы просто попасть на территорию военкомата. А потом, когда их уже определяют в подразделение, они еще дня три ждут оружие. Получается, чтобы добиться права отдать жизнь за свою страну, нужно еще в очереди постоять. Представляете, какое для этого нужно иметь достоинство?

На улице перед военкоматом до сих пор очередь стоит из желающих записаться в тероборону, но у нас хватает людей. Первое время в тероборону брали всех - даже тех, кто в армии не служил и никогда не стрелял. Я служил в армии, так что у меня есть опыт. А сейчас мы уже добираем тех людей, которые имеют специализацию - снайперы, минеры, гранатометчики. Комплектуем роты конкретными специалистами.

Я состою в теробороне в одном из районов Киева. Она в подчинении Министерства обороны, так что мы получаем полное вооружение. Вооружение хорошего уровня. Не с рогатками по улицам бегаем.

Структура теробороны выстроена так: глава района - глава теробороны. Наш командир батальона - по сути, начальник штаба. Главы районов организовывают собственно территориальную оборону, блок-посты. Военные уже формируют батальоны, роты, и туда набирают разного рода специалистов.

Контингент в теробороне - очень светлый и образованный. За все это время не видел ни одного выпившего человека. Все интеллигентные, умные ребята. В мирной жизни это люди абсолютно разных профессий, есть даже айтишники. В роте нет хамства, нет пошлости. Словом, нет всего того, что обычно происходит, когда вместе собирается большое количество мужиков. Я давно не видел такой концентрации качественных людей. У них нет страха. Это то будущее, та элита, которая должна создавать новую Украину.

Нас многие поддерживают - и бизнесмены, и простые люди. Еду нам приносят из соседних кафе и ресторанов - в конкретно оговоренное время, уже упакованную порционно. Ни копейки денег с нас за это не берут. Женщины из окружающих домов приходят и убираются в воинской части, каждый день. Им хочется просто руки целовать.

Игорь Никонов, основатель KAN Development, с первого дня полностью обеспечивает нас всем для обустройства блок-постов: бетонными блоками, мешками с песком. Его логистическая группа все это привозит и устанавливает. Сеть заправок WOG заправляет наши машины, которые колесят по разным боевым задачам, - бесплатно. Без топлива мы бы просто "умерли".

Галина Герега и ее сеть "Эпицентр" тоже помогает нам с разными бытовыми мелочами - когда срочно нужен выключатель, кусок провода, мыло, ручки, листы бумаги, принтер и т.п. Без "Эпицентра" нам бы просто негде было это достать. Журналист Дмитрий Гордон и его супруга Алеся Бацман помогает все это организовывать и достучаться в любую дверь, где мы кого-то не знаем. Боюсь не вспомнить кого-то по именам, но считаю, что все эти люди достойны того, чтобы им публично сказать спасибо".

Константин Стогний, журналист:

"Место моей нынешней дислокации - пригород Киева, город Украинка. С первых дней войны, когда шли ожесточенные бои за Гостомель, директор нашей студии "Надзвичайних новин" Эдуард Остапенко получил осколочное ранение плеча и руки. Наша тероборона довезла его до больницы. Когда об этом узнали местные, они начали просить нас помочь вывезти своих женщин и детей в безопасное место. Вывозили, расселяли. География обширная - от Белой Церкви до Каменец-Подольского.

Наши сотрудники, отвозя людей в безопасное место, снова возвращались в Украинку. Мне нравится подход местного мэра к своим обязанностям. Зная меня, он ни разу не попросил пропиарить его в соцсетях или СМИ. У него нет показушных фото на фоне блок-постов. Постоянная, рутинная работа с военными, волонтерами и жителями города. При этом у него есть огромный боевой опыт. Его на блок-постах встречаем практически круглосуточно.

Не буду кривить душой - критиковать организацию теробороны есть за что, и я обязательно буду это делать. Но после войны, после нашей победы! Когда будем подводить итоги и анализировать, кто как себя проявил - достойно или недостойно, кто был не на своем месте и почему.

Из приятных моментов - я увидел, что на 95% блокпостов по стране работают очень хорошие, спокойные, вежливые люди. При том что на основных трассах полноценные блок-посты с полицией и ВСУ.

А в населенных пунктах люди сами организовываются, чтобы не допустить мародерства. Если кто-то чужой появляется в деревне, сразу выясняют - кто, откуда, кто заселил. Там люди объединяются, ищут - у кого охотничье ружье, а кто вообще на блок-посту с дубинками стоит. Когда в Василькове высадился российский десант, местные ребята пошли патрулировать поля вместе с военными, высматривали диверсантов в бинокли и уничтожали их.

С вывозом женщин с детьми к границе была одна забавная история. Пограничники с автоматами не пускали на КПП группу мужчин призывного возраста - в стране война. Я, как многодетный отец, прошел и мог спокойно перейти границу. Но проводил женщин с детьми и вернулся обратно в Украину. Когда я вышел обратно, на КПП была немая сцена. Мужики, которые пытались прорваться через границу, были в шоке.

Когда ехал назад в Киев, на блок-постах совершенно другое отношение. Едешь в сторону границы - все смотрят с подозрением. А едешь обратно, на восток - многие уже тебя узнают, даже предлагают еду и с уважением смотрят - мол, вот, человек возвращается.

Хочу еще поделиться одним своим внутренним наблюдением. Понятно, что мы стали бездушнее от этой войны. И вот не знаю, как относиться к лозунгу про "русский военный корабль". У меня самого эта фраза на устах. Но когда я еду в машине с детьми и вдоль дороги эти билборды с "нах*й"…

Война убивает нас не только физически, но и духовно. Надо иметь бронежилеты не только физические, но и духовные. Вроде и нужны сейчас такие лозунги, но задумываешься, когда ребенок видит эти билборды и спрашивает - ой, а разве так можно? Кто-то говорит, война все спишет - а спишет ли, не знаю. Тем более что мне, как филологу, понятно что это фигуральное выражение, имеет сугубо российские криминальные корни. Настоящие казаки высказались бы иначе.

Про бомбоубежища. Это такое особое место, где соединяется отчаяние и спасение. Когда я возвращался с границы на Киев, ночь меня застала в Каменец-Подольском. Гостиницы все забиты, началась воздушная тревога - пришлось ночевать в подвале. Люди с детьми спят на полу. Все не знакомы между собой. Одни живут тут уже несколько дней, другие чисто переночевать и с утра - на границу.

Я видел, как в этом подвале абсолютно незнакомые люди смотрят за чужими детьми, оставляют им сумки с деньгами и документами. Идут за кипяточком, и все вещи остаются на месте. Все друг за другом присматривают и не допускают даже мысли что-то у кого-то украсть.

Уверен, что война - это такой зловещий и очень мощный человеческий "усилитель". Он проявляет и усиливает все тонкие штрихи нашей души. Кто был с гнильцой— становится настоящим мерзавцем. Но кто был простым человеком - превращается в настоящего Человека. Хоть и тяжко это. Но надо выдержать и не оскотиниться. Берегите себя и друг друга!"

Гео Лерос, нардеп от "Слуги народа":

"Россия решила уничтожить нашу страну, забрать у нас свободу, сломать наш дух, превратив Украину в концлагерь. Они бомбят жилые дома, бессовестно убивают женщин и прикрываются детьми, будто щитом.

Как и сотни тысяч украинцев, я записался в тероборону, потому что я хочу защищать свою родину, помогать чем могу. Это война прошлого против будущего, поэтому исход предрешён: дикие варвары с востока будут повержены, а с ними уйдёт в историю кровавый режим путина. Нашей стране выпала честь избавить мир от зла. Это тяжёлое испытание, но мы вынуждены его пройти.

В первый день войны я старался быть полезен, поддержать тех, кто в панике, помочь ребятам из теробороны, бойцам на блок-постах. Доставали амуницию, защиту, еду и воду.

На второй день мы с командой создали гуманитарный штаб. На днях, к примеру, мы накормили 800 жителей, собрали и раздали пайки, воду, лекарства. Перевозим молочку, воду и еду в больницы, муку в пекарни и т.д.

Мы сами для себя неожиданно развернули активность с большим количеством микроавтобусов, несколькими грузовиками, волонтёрами с многочисленными задачами, несколькими кухнями в ресторанах, которые владельцы поставили на гуманитарные рельсы.

Особое внимание я уделяю оснащению теробороны, начиная от наколенников и разгрузок до бронежилетов и приборов ночного видения. Уверен, что много людей делают гораздо больше, но мне приятно быть полезным.

Мы не уехали, мы будем бороться до победы. Знаю, что в тероборону также записался Роман Костенко из "Голоса", Егор Чернев из "Слуги народа". Но, к сожалению, многие коллеги по парламенту либо сбежали, либо где-то отсиживаются. Информация про пересечение границы публичными людьми в этот период должна стать публичной. Это обязательно для политического будущего страны.

Скажу честно - такой гордости за нацию я никогда не испытывал. Горд быть украинцем, сегодня это самая уважаемая нация в мире. На нас никто не ставил, нас заживо похоронили, а мы оказались сюрпризом для всех мировых скептиков. Бабушки выходят на блокпосты и передают бойцам последнюю еду - они готовы сами голодать, лишь бы помочь ребятам, которые там стоят. Это всё невероятно вдохновляет. Этим мы и отличаемся от русских: мы добрые, отзывчивые люди, мы не готовы на компромиссы с совестью и не торгуем свободой".

Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента Украины:

"Вернулся в Украину на 8-й день войны из Австрии. Потому, что там спать не мог. Вообще. А тут сплю спокойно.

За границей все время что-то читаешь, кто-то звонит, а ты далеко. Все знают, что ты в безопасности, и все тебе отвечают - ну все, давай, потом, держись. А когда начали писать, что все сваливают, я решил, что надо ехать обратно. Вот, приехал. Тут спокойнее. Да, под обстрелами, под звуки сирен. Но тут хоть спишь. Тебе не стыдно.

Я записался в тероборону в одном из районов Киева. Внесли мои данные, военный билет, выдали оружие и отправили домой. Вчера я еще спал дома, а сегодня заступил на дежурство. Что буду делать завтра - пока не знаю, опыта немного, но он появится.

Многие мои знакомые-политики также остались в Киеве. Среди тех, с кем я уже по возвращению успел поговорить - экс-глава МВД Арсен Аваков.

С Зеленским не говорил (по поводу его возвращения в Украину и запись в тероборону - Ред.). Пробовал, но он не ответил.

Мой прогноз по поводу войны - мы уже не можем шевелить жопой, должны идти только вперед. Раз мы уже в этой ситуации.

Не хочу давать профессиональную оценку переговорному процессу, так как это может плохо повлиять на ход переговоров. Раз мы на это не влияем, мы это не обсуждаем, ждем результата".