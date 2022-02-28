Чемпион мира по боксу Александр Усик, который на днях обратился к россиянам и Путину с призывом остановить войну, записался в тероборону.

Соответствующее фото в Instagram опубликовал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Объединенные одной целью - защиты нашей Родины!" - сказано в подписи к снимку.

С Усиком на фото также позирует экс-премьер-министр Алексей Гончарук. В руках у них оружие.

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