В Турции прошел товарищеский матч Winter Cup 2022 между украинскими командаами "Полесье" Житомир и "Верес" Ровно. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBO, WBO и IBF Александр Усик вышел на поле за житомирскую команду.

На 75 минуте за команду из Житомира под 17 номером дебютировал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Прошло 10 минут игры, но Усик отметился только непопаданием по мячу на первых секундах после выхода на замену. Первое касание к мячу произошел лишь на 87 минуте.

По итогу его команда победила у "Вереса" со счетом 2:1.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что Александр Усик выйдет на поле за житомирскую футбольную команду. Директор ФК "Полесья" Владимир Загурский рассказал сайту FanDay, что Усик - друг президента ФК и когда было решено проводить Winter Cup-2022 появилась идея, чтобы боксер дебютировал за команду. Также он сообщил, что, возможно, боксеру предложат полноценный контракт: "Если он усилит нашу команду — будем предлагать (контракт - Ред.), если нет, — просто дадим шанс попробовать себя в футболе".

Мы также писали, что ранее Александр Усик рассказал, что у него нет рекламных контрактов в Украине из-за гражданской позиции. При этом боксер заявил, что не жалеет из-за принципиальности в этом вопросе.