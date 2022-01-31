Украинский боксер и чемпион мира в супер тяжелом весе по версиям WBA, IBO, WBO и IBF Александр Усик, который недавно отпраздновал свое 35-летие, сыграет в футбольном турнире. 3 февраля он дебютирует за команду "Полесье" (Житомир).

Об этом сам спортсмен рассказал в видео, которое обнародовано на странице ФК "Полесье" в Facebook.

"Друзья, всем привет. Меня зовут Александр Усик и я дебютирую за команду Полесье Первой лиги. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции. Winter Cup 2022. Смотрите в 19:00. Всем бокс, а потом футбол", - сказал Усик.

Стоит отметить, что Winter Cup 2022 запустили телеканалы Футбол 1/2/3. "Зимний кубок" начнется 3 феврали и продлится 10 дней, в нем примут участие такие футбольные клубы: "Полесье", "Металлист", "Черноморец" и "Верес".

Директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал сайту FanDay, что Усик - друг президента ФК и когда было решено проводить Winter Cup-2022 появилась идея, чтобы боксер дебютировал за команду. Также он сообщил, что, возможно, боксеру предложат полноценный контракт: "Если он усилит нашу команду — будем предлагать (контракт - Ред.), если нет, — просто дадим шанс попробовать себя в футболе".

Напомним, недавно Усик заявил, что из-за его гражданской позиции у него нет рекламных контрактов в Украине.

Также сообщалось, что украинцы назвали победу Усика главным достижением страны в 2021 году.