После триумфальной победы над экс-чемпионом Энтони Джошуа жизнь украинского боксера Александра Усика поменялась, но это не коснулось его жизненных правил. Об этом сообщил сам чемпион чемпион IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе, сообщает Укринформ.

"Моя жизнь изменилась, но мои правила жизни точно не поменялись. Я по-прежнему живу по своим принципам и стандартам. Что касается узнаваемости, то после победы я был в нескольких европейских странах, где намного больше людей подходили ко мне. Мое психическое состояние было в порядке как до боя с Джошуа, как и после. Я всегда знал, к чему стремлюсь. Я шел прямо к своим целям. Конечно, это может измениться. Так все устроено", - поделился Усик.

Боксер допускает, что люди могут поменять свое представление и о нем.

"После победы люди меняют представление обо мне, это их право. Перед боем с Джошуа я чувствовал, что просто буду продолжать работать над своей подготовкой. Я мог бы сразиться с Фьюри или Уайлдером, но пока сосредоточен на реванше с Джошуа. Если я завоюю четыре пояса, это будет очень громкое заявление с моей стороны. Меня не волнует, готов ли Джошуа драться. Я готов к любому типу боя", - добавил украинский боксер.

Напомним, исторический поединок состоялся 26 сентября в Лондоне. Александр Усик в триумфальном поединке одержал безоговорочную победу в 12 раундах и все три судьи отдали ему победу. Он стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. После боя Александр Усик вернул чемпионские пояса Энтони Джошуа. Однако, по мнению экспертов, в этом нет никакого подвоха, так как уже в ближайшее времени Александр Усик должен получить от боксерских организаций свои персональные, именные пояса.

Также мы сообщали, что украинцы назвали победу Усика главным достижением страны в 2021 году.