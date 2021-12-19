Владелец львовского футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский оскорбил двух выдающихся украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика, назвав их "московскими гопниками".

Об этом стало известно из комментария, который Козловский оставил под постом "Брутального футбола" в Instagram.

После победы украинца Дениса Беринчика над россиянином Исой Чаниевым, в соцсетях появлялись посты поздравления боксера с победой. Под одним из таких заметок Григорий Козловский оставил комментарий, в котором негативно отозвался о Ломаченко и Усике.

"Красавец, поздравляем. Не то, что те два гопника московских, которые являются тупыми ватниками, со своими попами-фсбешниками. А вот Беринчик - настоящий казак", - написал Козловский, не называя имен, однако слишком очевидно, о ком именно идет речь.

Ранее "Страна" писала о том, что, одержав победу над Ричардом Комми, украинский боксер Василий Ломаченко появился на ринге с красно-желтым флагом родного города - Белгород-Днестровского. При том, что обычно боксеры выходят на ринг со знаменем своей страны.

Также мы сообщали о том, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO 34-летний Александр Усик признался, что все чаще думает о завершении профессиональной карьеры.