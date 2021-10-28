Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO 34-летний Александр Усик признался, что все чаще думает о завершении профессиональной карьеры. Об этом украинец рассказал в интервью изданию Daily Mail.

"Я постоянно благодарю бога за все, что он дал мне в этой жизни. Я бы не хотел сейчас говорить о завершении карьеры, но, по правде, уже все решено. Окончательное решение я пока не принял, но план есть", - заявил Усик.

Напомним, 26 сентября в Лондоне Усик в триумфальном поединке одержал безоговорочную победу в 12 раундах. Он стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. После боя Александр Усик вернул чемпионские пояса Энтони Джошуа. Однако, по мнению экспертов, в этом нет никакого подвоха, так как уже в ближайшее времени Александр Усик должен получить от боксерских организаций свои персональные, именные пояса.

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко надеется, что реванш Усик - Джошуа пройдет в столице Украины через полгода.

Также мы сообщали, что британцы назвали время, когда состоится бой-реванш Джошуа с Усиком.