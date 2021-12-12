Одержав победу над Ричардом Комми, украинский боксер Василий Ломаченко появился на ринге с красно-желтым флагом родного города - Белгород-Днестровского. При том, что обычно боксеры выходят на ринг со знаменем своей страны.

В результате в соцсетях разгорелся скандал.

Часть комментаторов осуждают боксера за "отсутствие патриотизма" и неуважение к символам своей страны.

Другие же напоминают, что Ломаченко ранее неоднократно травили националисты и его шаг с флагом может быть ответом на эту травлю. да и в целом просят оставить спортсмена в покое.

"Ломаченко вышел не с флагом Украины, а с флагом родного города. По этому поводу у патриотов очередное бурление. Как же ж так? Все стараются с патриотами заигрывать – это норма. А Ломаченко не заигрывает. Разве так можно?

В Украине национализм - путевка в жизнь. Даже бывшие комсомольцы, далекие от национализма как от космоса, предпочитают публично строить из себя бандеровцев из Коломыи. Пусть ты просто воруешь из бюджета – в вышиванке и это делать и лучше, и спокойнее. В результате формируется некий консенсус – все вокруг патриоты, все вокруг свои. А если кто-то из публичных лиц выбивается из стройных патриотических рядов, то это вызывает как минимум недоумение.

Так вот, Ломаченко на йуху вертел эти все негласные правила игры. Он абсолютно самодостаточен. Может себе позволить делать, что хочет. Скажите спасибо, что с флагом Новороссии не вышел", - написал журналист Вячеслав Чечило в Facebook.

Отметим, что ранее Ломаченко регулярно появлялся в ринге с украинским флагом. Исключением стал лишь прошлый его поединок в июне текущего года, когда он встретился на ринге с Масайоши Накатани. А перед этим боем боксер установил флаг Белгород-Днестровского перед своим домом в Лос-Анджелесе.

Напомним, в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке состоялся поединок украинского боксера Василия Ломаченко (16–2, 11 КО) и Ричарда Комми из Ганы (30–4, 27 KO), который ранее владел поясом IBF. Судьи присудили победу Ломаченко.

Ранее мы писали о том, что летом Ломаченко раскатал Накатани техническим нокаутом в девятом раунде. Оба боксера выбрали привычные манеры боя: Накатани весь поединок старался держать соперника на расстоянии вытянутой руки, а Ломаченко не обращал на это внимания, нарушая дистанцию ​​и деморализуя японца.