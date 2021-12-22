35% украинцев считают главным достижением Украины в 2021 году победу боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в период 16-18 декабря.

Также в топ-3 достижений Украины в уходящем году вошли успех украинских паралимпийцев в Токио (32%) и программа "Большое строительство" (31% ).

При проведении опроса социологи исследовали мнение населения Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего было опрошено 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, Усик в триумфальном поединке одержал безоговорочную победу в 12 раундах и все три судьи отдали ему победу. Он стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. После боя Александр Усик вернул чемпионские пояса Энтони Джошуа. Однако, по мнению экспертов, в этом нет никакого подвоха, так как уже в ближайшее времени Александр Усик должен получить от боксерских организаций свои персональные, именные пояса.

Также мы сообщали, что украинский боксер Александр Усик поделился мнением о жизни.