Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBO, WBO и IBF Александр Усик, в понедельник, 17 января, отпраздновал свое 35-летие.

Видео с праздника выложил в Instagram-аккаунте его друг боксер Василий Ломаченко.

Праздновал Усик свой день рождения в ресторане Harvest около Козина под Киевом.

На кадрах запечатлено, как Усик веселится, танцуя во время того, как ему выносят праздничный торт.

Напомним, Усик в триумфальном поединке с Энтони Джошуа одержал безоговорочную победу в 12 раундах, и все три судьи отдали ему победу. После боя Александр Усик вернул чемпионские пояса Джошуа. Однако, по мнению экспертов, в этом нет никакого подвоха, так как уже в ближайшее время Александр Усик должен получить от боксерских организаций свои персональные, именные пояса.

Ранее мы писали, что Усик рассказал, как изменилась его жизнь после исторической победы над Джошуа. Он допустил, что люди могут поменять свое представление и о нем.

Вместе с тем, сообщалось, что украинцы назвали победу Усика главным достижением страны в прошлом году.