Украинский чемпион Александр Усик рассказал, что у него нет рекламных контрактов в Украине из-за гражданской позиции. При этом боксер заявил, что не жалеет из-за принципиальности в этом вопросе.

Об этом Усик сказал в интервью Маше Ефросининой.

"У меня нет рекламных контрактов в Украине. С хейтом и этим разделением много многомиллионных контрактов ушло. Достаточно много денег я потерял за свою позицию, но не жалею об этом", - завил он.

Напомним, Александр Усик регулярно подвергается нападкам из-за позиции о Крыме. Его часто спрашивали, "чей Крым". Он заявлял, что Крым принадлежит людям, которые там живут (сам Усик крымчанин).

Также украинский чемпион поддерживает Украинскую православную церковь. Ранее мы рассказывали, что Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном проекте Киево-Печерской лавры и монастыря "Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь".

Кроме того, сообщалось, что в 2020 году Усика, а также его друга, боксера Василия Ломаченко, внесли на "Миротворец".