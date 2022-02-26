Чемпион мира по боксу Александр Усик обратился к россиянам и президенту РФ Владимиру Путину.

Соответствующее видео спортсмен опубликовал в соцсетях.

"Хочу обратиться к российскому народу. Если мы считаем друг друга братьями и православными, не отпускайте своих детей воевать в нашу страну. Не воюйте с нами! Еще хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Вы можете остановить эту войну. Не ставьте нам никаких условий. Просто сядьте за стол переговоров. Все должно остановиться. Наши дети, мамы, бабушки, все люди прячутся в подвалах. Мы на своей земле, мы не можем по другому, как защищаться. Остановите это! Остановите эту войну!" – сказал Усик.

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