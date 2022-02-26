Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеоролик, в котором призвал к окончанию войны между Россией и Украиной. При этом в своем обращении он переходил с английского языка на русский и украинский.

Видеообращение было опубликовано в Твиттере политика.

"Действия Путина ведут к полной изоляции России, изгнанию международным сообществом, масштабным экономическим санкциям и бессмысленной кровавой войне, которая уже обернулась неисчислимым количеством жизней как невинных украинцев, так и российских солдат, которые никогда больше не увидят свои семьи. Обращаюсь к моим российским друзьям (переходит на русский): я не верю, что эта война от вашего имени!

Этот кризис, эта трагедия может и должна прийти к концу (переходит на украинский), потому что миру нужна свободная и независимая Украина. Слава Украине!" - сказал Джонсон.

Ранее "Страна" приводила заявление Джонсона о том, что он готов предоставить убежище руководству Украины.

Также мы сообщали, что после слухов о бегстве Зеленского из Киева он опубликовал видео, снятое возле Офиса президента.