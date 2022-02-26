Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, посвященное текущей ситуации в стране. Он заявил, что сегодня российские войска пойдут на штурм.

Речь Зеленский начал с того, что сложное положение складывается на юге, севере и востоке, во многих украинских городах. Однако Украина борется, в том числе на дипломатическом фронте.

"Легче сказать, с кем из мировых лидеров я сегодня еще не говорил", - сказал он и перечислил своих собеседников: Макрон, Шольц, Рютте, фон дер Ляйен, Байденом.

С ними он договорился о новой помощи Украине. Правда, не уточнил, какой. После чего перешел к благодарностям разным странам, поддержавшим Киев.

Затем он заявил, что Россия придумывает новые оправдания своих действий (и здесь тоже обошелся без конкретики), но в них никто не поверит, в том числе граждане РФ. Фразу о гражданах РФ он при этом произнес на русском языке.

«Могу сказать абсолютно откровенно: эта ночь будет тяжелее, чем день. Под ударом много городов нашей страны: Чернигов, Сумы, Харьков, на Донбассе, на юге. Особенное внимание - Киеву", - сказал также Зеленский.

Он добавил, что столицу утратить нельзя.

Ранее "Страна" анализировала, что показал второй день войны в Украине.

Также мы писали, что Зеленский принял предложение о переговорах с Путиным и ведет консультации по поводу места и времени.