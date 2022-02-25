В Киеве продуктовые супермаркеты работают выборочно. Например, в АТБ на Левобережной полностью отсутствуют вода и хлеб. Подробнее о том, куда все исчезло и что сейчас происходит с продовольствием, АЗС и аптеками читайте в статье журналиста "Страны" Людмилы Ксенз.

Крайне скудный выбор молочных продуктов и в мясном отделе. Из алкоголя люди берут в основном водку, потому ее на прилавках мало.

Хоть большинство других алкогольных напитков в наличии, в том числе элитный алкоголь. Вот кадры ситуации на полках тех магазинов Киева, которые ещё работают.

Как писала "Страна", Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.