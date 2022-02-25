Первой реакцией людей на войну стали длинные очереди в магазины, аптеки и на заправки. Еще накануне продавцы отмечали повышенный спрос на металлические канистры - украинцы готовились запасаться топливом впрок, не только для авто, но и, к примеру, для дизельных генераторов, которые активно раскупали жители частного сектора.

Ситуацию на АЗС усугубили проблемы с дизелем - Россия и Беларусь остановили поставки. И хотя, по утверждению руководителя агентства А-95 Сергея Куюна, запасов дизеля в Украине есть примерно на месяц, еще со вчерашнего дня на некоторых заправках его перестали продавать, а ценники взлетели до 40 гривен.

Дефицит отмечается и по ряду продуктов питания, в частности, по хлебу, макаронам, крупам. При этом производители, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что заводы работают, но возникли проблемы на уровне логистики - товар сложно подвести в магазины из за пробок. Ритейл не всегда успевает реагировать и на повышенный спрос.

По лекарствам ситуация усугубляется тем, что склады находятся под Гостомелем, то есть, сейчас привезти товар оттуда очень проблематично.

Разбирались, что происходит с продуктами питания, бензином и лекарствами.

«Не успеваем подвозить»

Вчера с утра под продуктовыми магазинами выстроились огромные очереди - услышав про войну, люди кинулись запасаться продуктами. Покупали, в основном, хлеб, крупы, макароны, тушенку, консервы, воду и пр. Уже через несколько часов появились проблемные позиции, в частности, мы писали, что из многих супермаркетов пропал хлеб.

Как рассказала нам продавец "Новуса", хлеба накануне заказали стандартные объемы, но люди брали по 3—4 буханки, поэтому товар быстро закончился. При этом в тот же день дозаказать хлеб уже было невозможно, хотя хлебозаводы в столице и области работали в нормальном режиме.

Также продавцы говорят, что не знают, стоит ли резко увеличивать заказы на хлеб, так как повышение спроса было на волне паники, и уже сегодня торговля может войти в привычный режиме.

Глава концерна "Ярослав" (владеет Киевской макаронной фабрикой) Александр Барсук рассказал нам, что предприятие работает.

"Сегодня планируем отгружать продукцию магазинам. 20 тонн вчера вечером отгрузили для "Сильпо", в киоски при фабрике регулярно пополняются запасы, на складах товар пока есть",- говорит Барсук.

О стабильной работе производства сообщил также совладелец "Молочного альянса" Александр Деркач.

Впрочем, ситуация усугубляется логистическими сложностями - товар просто не успевают подвозить в магазины. Плюс есть проблемы с работой самих магазинов.

К примеру, в АТБ сообщили, что магазины работают до 20.00, но могут быть варианты в зависимости от ситуации в том или ином населенном пункте.

Вчера не работали несколько супермаркетов "Сильпо" в Броварах, Киеве, Сумах, были закрыты все точки сети в Харькове и Херсоне. Также к вечеру закрылось несколько магазинов "Фора" в Киевской области возле Вышгорода. На сегодняшнее утро обновлений по режиму работы на официальном сайте нет.

Отметим, что продукты пока не подорожали - ценники никто не переписывал. Но непонятно, чего ждать в дальнейшем, если будут перебои с поставками продуктов и работой магазинов. Люди опасаются спекуляций.

Дизель по 40 и квоты для легковушек.

На АЗС ситуация непростая. Как рассказал нам глава А-95 Сергей Куюн, поставок дизеля со вчерашнего дня нет ни из России, ни из Беларуси. По Беларуси поставщики вроде не отказываются от работы, но просят предоплату полностью за все партии. Наши трейдеры опасаются вносить деньги, так как не знают, что будет с доставкой. Из России просто перестали отгружать дизель, не поясняя причин. Запасов дизеля на складах оптовиков примерно на месяц. Но с учетом паники и ажиотажного спроса, он может закончиться гораздо раньше. Очереди на АЗС выстроились по всей стране. Некоторые заправки вводят ограничения - не больше 10-20 литров в одни руки. Такое решение приняли на WOG, ОККО в сети "Прайм" и др. Но вчера под вечер на некоторых заправках уже не было дизельного топлива.

Отметим, что по топливному рынку уже пошел рост цен. Хотя накануне правительство снизило торговые наценки АЗС с 7 до 5 гривен по дизелю и с 5 до 4,55 гривен по бензину. Также установили новые предельные ценники на топливо, которые не должны превышать на дизель 38,33 гривен, на бензин - 37,39 гривен за литр. Но это требование уже многими нарушается. На некоторых заправках цены на дизель достигают 40 гривен.

Как говорит владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин, выросла цена на опте. "Пока могу купить по 34 гривны за литр дизеля, продают по 40, с ограничением в одни руки",- рассказал Леушкин.

Отметим, что ажиотажный спрос на топливо не спадает, люди пытаются запастись им впрок, не только для авто, но и для генераторов, которые активно покупали накануне жители частного сектора на случай перебоев с электричеством.

Представители сетей не исключают дефицита топлива, по крайней мере, может быть его ограничение для частных покупателей, чтобы таким образом обеспечить потребности приоритетных служб ("Скорой", коммунального транспорта). Об этом сообщили в частности, в сети ОККО.

Также непонятно, что будет с ценами. Даже по официальной формуле ценники могут резко взлететь с учетом роста котировок на нефтепродукты и курса доллара (минимум, на гривну-полторы за литр). Но, как показывает практика, далеко не во всех случаях эти требования соблюдаются.

"Скупают успокоительные и антибиотики"

Повышенный спрос также наблюдается на медикаменты. Люди пытаются купить хотя бы минимально необходимый перечень для аптечки — антибиотики, антисептики, бинты и др.

"Также повысился спрос на успокоительные. Возможен дефицит лекарств, особенно по Киеву и области, так как много складов дистрибуторов находятся в Гостомеле",- рассказала нам глава "Фармрады" Елена Прудникова.

Цены на препараты, по ее словам, пока остаются стабильными, но непонятно, что будет дальше.

"Цены на большинство лекарств зависят от курса доллара, запасов на складах есть примерно на три недели - месяц, но проблема в том, что не все склады доступны. Поэтому я не исключаю точечное проседание предложения по ряду препаратов, особенно наиболее востребованных, и, как следствие, рост цен",- пояснил нам представитель компании -импортера.