Организаторы музыкального конкурса "Евровидения" заявили, что России позволят участвовать в конкурсе, несмотря на нападение на Украину.

Об этом сообщает Euro News Culture.

После начала российского вторжения в Украину украинцы обратились к организаторам Евровидения с требованием запретить РФ участвовать в конкурсе. На что организаторы ответили, что обеспокоены ситуацией, но не считают уместным отстранять Россию от участия.

"Конкурс песни "Евровидение" — это неполитическое культурное событие. Однако EBU обеспокоен текущими событиями в Украине и продолжит внимательно следить за ситуацией",-- заявили организаторы.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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