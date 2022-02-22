Украину на Евровидении-2022 в Турине представит Украинская музыкальная группа Kalush Orchestra, которое поинтересовалась мнением фанатов, перед тем как соглашаться на участие в музыкальном конкурсе.

Об этом сам коллектив сообщил на своей странице в Инстаграм.

"Наконец-то это произошло, мы вместе с "Суспильным" решили все важные вопросы и готовы вместе привести Украину к успеху!" - сказано в сообщении.

Напомним, изначально группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале и получила 14 баллов в целом, из них максимальные 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей.

Первое место в Национальном отборе досталось украинской певице Алине Паш, но ее выигрыш вызвал возмущение некоторых пользователей Сети - девушка посещала аннексированный Крым в 2015 году и позже выкладывала фотографии из Москвы. Позже сама Паш отказалась от участия в Евровидении.

Как считает продюсер Wellboy Юрий Бардаш, группа Kalush Orchestra тоже не может представлять Украину на международном музыкальном конкурсе, потому что ее солист Олег Псюк раньше продавал наркотики.