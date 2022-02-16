Группа Kalush Orchestra прокомментировала скандал вокруг фото на Красной площади в Москве, которое опубликовал в 2015 году на своей странице "ВКонтакте" солист коллектива Тимофей Музычук.

Комментарий появился на официальной странице коллектива в Instagram.

Как сообщил сам Музычук, он действительно был в Москве, но не в 2015-м, а в 2013-м году, то есть до начала войны.

"В 2013-м году я действительно был в России, на концерте Михаила Поплавского. Как массовка, просто хлопал, не выступал. И в этом же году, 2013-м, выступал в Краснодаре. После 2013 я в России вообще не был ни разу", - заявил Тимофей Музычук.

В группе добавили, что подтверждения его словам есть у Госпогранслужбы Украины.

В тоже время он не пояснил, почему его фото из Москвы появились на его странице в Вконтакте в 2015 году.

Напомним, что после скандалов вокруг финалистов Нацотбора Украина может вообще остаться без своего представителя на Евровидении. Так, отправка победительницы Нацотбора Алины Паш сейчас под большим вопросом из-за ее поездки в Крым. Также, как оказалось, солист группы Тимофей Музычук побывал в Москве и сделал фото на Красной площади, которую и выложил в соцсети в 2015 году .

Ранее мы писали, что Алина Паш обвинила своего конкурента Kalush Orchestra в финале Нацотбора "Евровидения" в плагиате.

Также "Страна" сообщала о том, что Государственная пограничная служба Украины не выдавала победительнице национального отбора на песенный конкурс "Евровидение 2022" Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.