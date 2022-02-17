Украинская музыкальная группа Kalush Orchestra, которой организационный комитет национального отбора решил предложить представить Украину на "Евровидении-2022", еще пока не приняла предложение вещателя.

Коллектив в своем Тelegram-канале запустил опрос среди своих фанатов, стоит ли им ехать на Евровидение. Большая часть (86%) проголосовали "за".

В комментария к опросу пользователи по большей части поддержали участие группы в музыкальном конкурсе: "Лучше поехать, потому что тупо будет если Украина снова пропустит участие", "конечно ехать", "поезжайте, покажите класс".

Группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале и получила 14 баллов в целом, из них максимальные 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей.

Победу же в в Национальном отборе на Евровидение одержала украинская певица Алина Паш. Но ее выигрыш вызвал возмущение некоторых пользователей Сети - девушка посещала аннексированный Крым в 2015 году и позже выкладывала фотографии из Москвы.

Согласно правилам, в Нацотборе не могут участвовать артисты, выступавшие в России и Крыму. Но "Суспильне" не нашло нарушений в ее поездке, поскольку выступала она на частном мероприятии украинцев, а пересечение границы проходило со стороны Украины. Такие данные и сама Паш указала в анкете.

Позже сама Паш отказалась от участия в Евровидении.