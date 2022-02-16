Национальный отбор на Евровидение в этом году рискует стать самым скандальным в истории Украины.

Даже более скандальным, чем Нацотбор 2019 года, когда на Евровидение от Украины должна была поехать певица Maruv. Но она отказалась представлять страну на конкурсе - из-за невыгодных условий контракта с Общественным вещателем. В частности, от Maruv требовали прекратить выступать в России. Она отказалась.

В итоге Украина вообще пропустила Евровидение-2019. Из-за политизированности Нацотбора (где и другим артистам ставили в вину концерты в РФ и терроризировали вопросами "Чей Крым?") другие финалисты также отказались ехать на вокальный конкурс.

И вот, спустя три года история повторяется.

На этот раз "российский след" поставил под угрозу участие в конкурсе победительницы Нацотбора Алины Паш. Ее обвинили в том, что она незаконно пересекала границу с Крымом в 2015 году, и критикуют за фото на Красной площади в Москве.

И хотя сама Алина Паш утверждает, что въезжала в Крым со стороны Украины, а не РФ, и не нарушала закон, ее заподозрили в подделке документов о пересечении границы. В "Общественном" и Госпогранслужбе уже запустили дополнительную проверку и пока поставили на паузу подписание контракта с певицей.

И судя по последним заявлениям Общественного вещателя, скорее всего, Алину Паш отстранят от участия в Евровидении-2022.

"Страна" разбиралась в подоплеке скандала с Нацотбором на Евровидение от Украины и выяснила, повторится ли история с Maruv.

Скандал с первой ноты

В минувшую субботу в прямом эфире канала "UA:Перший" из восьми финалистов выбирали артиста, который в этом году представит Украину на престижном песенном конкурсе Евровидение-2022.

Нацотбор в этом году не задался с самого начала.

Во время первого же выступления первого участника, группы Cloudless, на сцене три раза пропадал звук.

Но это были только "цветочки".

Самое интересное началось, когда перешли к оглашению результатов зрительского голосования.

Ведущий Тимур Мирошниченко трижды перепутал баллы, которые получили артисты от телезрителей. Сперва он сказал, что 2 балла получает группа Cloudless, а затем сам себя исправил, заявив, что 2 балла на самом деле присудили группе Our Atlantic.

Через мгновение ведущий снова исправился и сказал, что 2 балла все-таки получает Cloudless. А Our Atlantic - 3 балла.

Здесь в Нацотборе снова возникли технические неполадки: с экрана пропала турнирная таблица. Тогда члены жюри начали вести подсчет баллов на листочке.

Казалось, с путаницей покончено. Однако затем Тимур Мирошниченко вновь "изменил показания". По его словам, и на самом деле 2 балла получила все-таки группа Our Atlantic, 3 балла получил Barleben, а 4 балла - Cloudless.

Турнирная таблица, тем не менее, так и не появилась на экранах.

При этом непонятно, как могла произойти такая путаница с оглашением результатов зрительского голосования, ведь по идее правильные цифры должны были быть написаны в конверте, который на сцене в прямом эфире вскрыл ведущий. Этот конверт ему передала представительница сторонней аудиторской компании, которая вела подсчет голосов.

Позже Тимур Мирошниченко объяснил, что это было.

В момент, когда Тимур читал баллы, редакторы стали утверждать, что ведущий ошибся, и попросили следовать "за ухом" и диктовать те цифры, которые они озвучивают. Но оказалось, что ошибку все-таки совершили за кулисами и изначально оценки в конверте были верными.

"Это лажа. Так быть не должно. Потому что в результате я "тот дурак, что 8 цифр не может озвучить", доверие к итоговым баллам падает, хейт заливает все возможные щели. Жаль, что прекрасный праздник музыки и действительно крутых артистов испортился из-за банальной человеческой ошибки, лицом которой пришлось стать мне", – заявил Мирошниченко.

То есть, ошибся не ведущий, а редактор, который диктовал ему неправильные цифры. Ведущий заверил, что в конце озвучил именно те баллы, которые были написаны аудиторами на листе.

В свою очередь один из членов жюри и член правления "Общественного" Ярослав Лодыгин подтвердил слова Мирошниченко и заверил, что путаница случилась только с самыми низкими баллами, в то время как с лидирующими позициями все было ясно.

По итогам зрительского голосования и баллов от жюри в Нацотборе победила Алина Паш с песней "Тени забытых предков".

Но недоразумение с баллами от телезрителей породили подозрения, что результаты вокального конкурса могли быть сфальсифицированы.

Обвинения в фальсификации

После завершения Нацотбора на Евровидение-2022 группа один из финалистов, группа Kalush Orchestra, обвинил «Общественное» в фальсификации результатов голосования, ссылаясь на то, что при оглашении баллов от телезрителей ведущий несколько раз перепутал баллы участников. Коллектив требовал показать официальный документ с количеством голосов от зрителей, однако в этом им отказали.

После завершения концерта солист группы вступил в публичную перепалку с членом жюри Нацотбора и членом правления «Общественного» Ярославом Лодыгиным.

Солист группы Kalush Orchestra публично обвинил «Общественное» в том, что подсчет голосов происходил нечестно. Ярослав Лодыгин на это пообещал, что «Общественное» проведет дополнительную проверку результатов голосования. И призвал группу Kalush Orchestra "достойно принять поражение".

В свою очередь, группа Kalush Orchestra намерена подавать в суд на "Суспільне" из-за фальсификации голосов. На вопрос солиста группы Kalush Orchestra, готово ли «Общественное» разбираться в честности голосования в судебном порядке, Лодыгин заявил, что готов.

Отметим, что Kalush Orchestra занял второе место после Алины Паш на Нацотборе, получив максимум голосов от зрителей (8 баллов) и 6 баллов от жюри.

А теперь, ввиду новых обстоятельств, у серебренного призера Нацотбора может появиться шанс все-таки поехать на Евровидение от Украины в этом году.

Правда, тут тоже не все так просто.

Российский след

Еще до финала Нацотбора Алине Паш в Сети припомнили поездку в Крым в 2015 году. Из-за этого певицу даже внесли в базу сайта "Миротворец". Кроме того, в соцсетях бурно обсуждали фото будущей победительницы, Алины Паш, на Красной площади в Москве, которое она сама опубликовала в своих соцсетях (правда, потом удалила).

До сих пор точно не известно, как именно артистка въезжала на полуостров - через украинскую или российскую границу. От этого зависит, нарушила ли она условия участия в Нацотборе. Согласно правилам, исполнитель не может участвовать в нем, если незаконно посещал Крым после 2014 года (то есть, въезжал на полуостров через российскую границу).

Сама Паш ранее заявляла, что украинские законы не нарушала, а в Крым ездила из Украины на автобусе.

"Сложилось ложное впечатление, что я туда залетала, но это неправда... Сделали меня какой-то ненавистницей, сепаратисткой, которая поддерживает политику агрессора. Вы сдурели?" – сказала Алина Паш.

Представители Алины Паш даже опубликовали документ от Государственной пограничной службы Украины в подтверждение ее слов о том, что она в августе 2015 года посещала Крым через админграницу в Херсонской области. В "Общественном" тогда заявили, что Алина Паш предоставила соответствующую справку, ее документы проверили и не имеют к ней претензий из-за поездки в Крым.

Казалось, тема исчерпана и закрыта. В финале Нацотбора вопрос поездки Алины Паш на полуостров вообще не поднимался.

Но после того, как Алина Паш победила, в деле наметился новый поворот.

После финала Нацотбора радикал Сергей Стерненко заявил со ссылкой на свои источники в Госпогранслужбе, что та самая справка Алины Паш о въезде в Крым является поддельной. Он уверен, что певица ездила в Крым именно через территорию России.

Правда, если Алина Паш действительно въезжала в Крым через Россию, остается открытым вопрос: почему в "Общественном" не проверили это до того, как допускать артистку к участию в Нацотборе? А не тогда, когда она уже победила в нем.

Так или иначе, Общественный вещатель после подозрений в фейковой справке обратился в Госпогранслужбу, чтобы подтвердить или опровергнуть факт подделки документа. И заявил, что пока не будет подписывать соглашение об участии в Евровидении-2022 с победительницей Нацотбора.

Кроме того, выяснилось, что Государственная пограничная служба не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении госграницы Украины в 2015 году.

Певица же заявила, что запрос на то, чтобы получить документ от ГПСУ, подавал ее помощник, он и отдавал справку представителям "Общественного". Позже Алина рассказала, что сама обратилась в Госпогранслужбу Украины, чтобы ведомство выдало ей справку о законном посещении Крыма.

Однако, судя по последним комментариям от "Общественного", скорее всего, подделка все-таки была. А это значит, что Алина Паш на Евровидение от Украины не поедет. Да и Украина в целом рискует пропустить Евровидение-2022 в Турине.

Украину могут дисквалифицировать

Глава правления "Общественного" Николай Чернотицкий, комментируя ситуацию с Паш, заявил, что "мошенники не имеют права представлять Украину". По факту, глава правления "Общественного" прямым текстом назвал победительницу Нацотбора мошенницей, недостойной ехать от Украины на песенный конкурс.

Если так, то на днях оргкомитет Нацотбора на Евровидение должен собраться и решить, что делать дальше.

"Страна" обратилась к Николаю Чернотицкому за разъяснениями по поводу того, как будет решаться вопрос с представителем Украины на Евровидении-2022, однако он отказался от комментариев.

Скорее всего, теперь в "Общественном" пойдут по тому же пути, по которому пытались решить проблему с Maruv три года назад: предложат представлять Украину на Евровидении участнику, который занял второе место - то есть, Kalush Orchestra.

Однако и тут затаилась "зрада".

Оказалось, что солист группы Тимофей Музычук в 2015 году побывал в Москве и сделал фото на Красной площади, которое сам же запостил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Впрочем, как сообщил сам Музычук, он действительно был в Москве, но не в 2015-м, а в 2013-м году, то есть до начала войны. В то же время он не пояснил, почему его фото из Москвы появились на его странице в "Вконтакте" в 2015 году.

То есть, и этот участник, скорее всего, теперь "Общественное" не устроит по политическим причинам. К тому же, вряд ли "Общественное" согласится сотрудничать с коллективом, который публично обвинил его в фальсификации результатов голосования. Может отказаться от такой возможности и сама группа Kalush Orchestra.

Кого же тогда отправлять на конкурс?

Еще один вариант - певец Wellboy, который занял 3-е место на Нацотборе. Его продюсером является Юрий Бардаш, которого в свое время также травили националисты за его позицию по ситуации в стране. После череды скандалов с другими финалистами Нацотбора именно ему могут предложить представить Украину на Евровидении-2022.

Но если вдруг и у Wellboy обнаружатся старые фото на Красной площади или в Крыму, или если они с "Общественным" не смогут прийти к соглашению по контракту (либо он сам откажется от участия из-за скандальности самого процесса), то Украина может вообще пропустить Евровидение-2022. Опять.

Если же Украина не откажется от участия в песенном конкурсе по своей воле, велик риск того, что нашу страну дисквалифицируют.

Такой сценарий уже прямым текстом обозначил глава правления "Общественного". "Если европейский вещательный союз найдет заполитизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", - сообщил Николай Чернотицкий.