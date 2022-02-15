Государственная пограничная служба Украины не выдавала победительнице национального отбора на песенный конкурс "Евровидение 2022" Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на помощника председателя Госпогранслужбы Украины, пресс-секретаря Андрея Демченко.

"Мы проанализировали ту информацию, которая была распространена Общественным вещателем о документе, якобы предоставленном Государственной пограничной службой физическому лицу для представления в рамках отбора (на Евровидение). Нам не известно, что за документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Государственной пограничной службы такой документ не создавался и под таким номером никому не предоставлялся", – объяснилДемченко.

По его словам, Госпогранслужба получила официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины о подтверждении создания такого документа.

"Вскоре вещатель получит официальный ответ", - сказал Демченко.

Кроме того, Демченко добавил, что в настоящее время подразделение Госпогранслужба прорабатывает ответ на обращение самой Алины Паш о пересечении границы, которое поступило и зарегистрировано в ведомстве.

Между тем, председатель правления "Общественного" Николай Чернотицкий фактически назвал Алину Паш мошенницей, недостойной представлять Украину на "Евровидении". Оргкомитет соберется на днях и решит, что делать дальше.

Напомним, накануне финала Национального отбора на Евровидение в сети появилась информация, что в 2015 году певица Алина Паш, посетила временно оккупированный Крым. Также в соцсетях припоминают Алине Паш визиты в Москву в 2017 году. Снимок на Красной площади сама артистка публиковала в соцсетях, но потом удалила.

Организаторы Нацотбора на Евровидение-2022 проверили, как Алина Паш пересекала границу с Крымом и сообщили, что она въехала через украинскую границу, так что ее не отстраняют от Евровидения.

Также мы писали, что из-за поездки в Крым "Общественное" пока не будет подписывать соглашение об участии в Евровидении с Алиной Паш.