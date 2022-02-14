Организаторы Национального отбора на Евровидение-2022 заявили, что на фоне скандала вокруг победительницы Нацотбора Алины Паш, которую обвиняют в подделке справки о поездке в Крым, Украину могут диквалифицировать на международном песенном конкурсе.

Об этом сообщили на пресс-конференции представителей "Общественного".

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий рассказал, что Украине может грозить дисквалификация на конкурсе. Об этом он проинформировал, отвечая на вопросы журналистов. Причина возможной дисквалификации кроется в скандале, в котором могут увидеть политизированность.

"Если европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", - сообщил Чернотицкий.

Кроме того, в "Общественном" пояснили, почему возникла путаница в прямом эфире во время объявления результатов Нацотбора. По словам представителей, это произошло из-за сбоя в работе турнирной таблицы.

Также организаторы Нацотбора обратились к СМИ. В "Общественном" просят "ответственно" отнестись к освещению информации. Любое слово или решение о Евровидении и участии в нем Украины может быть расценено как политизация.

Напомним, что организаторы Нацотбора на Евровидение-2022 проверили, как Алина Паш пересекала границу с Крымом. Государственная пограничная служба Украины дала ответ на запрос комитета, что при проверке нарушений не найдено. Алина Паш въехала через украинскую границу, так что ее не отстраняют от Евровидения.

Также "Страна" сообщала, что в сети раскритиковали победу в Национальном отборе Евровидение-2022 Alina Pash, а Олег Псюк, лидер группы Kalush Orchestra, занявшей второе место, выразил сомнения в прозрачности организованного голосования.

Кроме того, мы писали, что из-за поездки в Крым "Общественное" пока не будет подписывать соглашение об участии в Евровидении с Алиной Паш.