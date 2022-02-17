В четверг, 17 февраля, организационный комитет цационального отбора на участие в "Евровидении-2022" на внеочередном заседании принял решение предложить группе Kalush Orchestra представлять Украину на международном песенном конкурсе. Это произошло после того, как вчера оргкомитет принял решение о прекращении участия в отборе Alina Pash.

Об этом сообщает "Суспильне" в четверг, 17 февраля.

Группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале и получила 14 баллов в целом, из них максимальные 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей.

В этом году Евровидение-2022 пройдет в итальянском городе Турин. Полуфиналы назначены на 10 и 12 мая, а гранд-финал - на 14 мая.

Напомним, Алина Паш должна была представлять Украину на песенном конкурсе. Певица победила в Национальном отборе на Евровидение и это вызвало недовольство в сети. Девушку раскритиковали за посещение аннексированного Крыма в 2015 году и за фотографии из Москвы. А лидер группы Kalush Orchestra выразил сомнения в прозрачности организованного голосования.

После волны хейта Алина Паш отказалась от участия в "Евровидении".

"Страна" разбиралась в подоплеке скандала с нацотбором на Евровидение от Украины.