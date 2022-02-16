Певица Алина Паш, которая отказалась участвовать в Евровидении-2022, не будет представлять Украину на песенном конкурсе. Такое решение принял организационный комитет Национального отбора. Об этом говорится в заявлении оргкомитета.

"Сегодня, 16 февраля, на внеочередном заседании Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе Alina Pash. Певица не будет представлять Украину на Евровидении-2022", - говорится в сообщении.

Основанием для принятия такого решения стал "официальный ответ Государственной пограничной службы от 16.02.2022 года относительно недостоверности информации, которая была предоставлена Общественному вещателю".

Указано, что Пункт 3.4. Правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидение-2022 предусматривает, что "в случае установления Общественным факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или иных существенных обстоятельств в отношении участника, Общественное вправе прекратить участие в Отборе участника в любое время".

Напомним, певица Алина Паш победила в Национальном отборе на Евровидение и это вызвало недовольство в Сети. Девушку раскритиковали за посещение аннексированного Крыма в 2015 году и за фотографии из Москвы.

При этом, согласно правилам, в Нацотборе не могут участвовать артисты, выступавшие в России и Крыму. Но "Суспильне" не нашло нарушений в ее поездке, поскольку выступала она на частном мероприятии украинцев, а пересечение границы проходило со стороны Украины. Такие данные и сама Паш указала в анкете.

В подоплеке скандала с Нацотбором на Евровидение от Украины подробно разобралась "Страна".