После скандалов вокруг финалистов Нацотбора на Евровидение-2022 от Украины в этом году может никто не поехать.

Отправка победительницы Нацотбора Алина Паш сейчас под большим вопросом из-за ее поездки в Крым.

Выяснилось, что Государственная пограничная служба Украины не выдавала победительнице национального отбора на песенный конкурс "Евровидение 2022" Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.

"Если ее зарубят, то должна поехать занявшая второе место группа Kalush Orchestra. Она, собственно, и подняла скандал сразу после конкурса.

Но и тут подкралась зрада. Как оказалось, солист группы Тимофей Музычук в 2015 году побывал в Москве и сделал фото на Красной площади, которую и выложил в соцсети.

Правда, есть ещё Wellboy, который занял 3-е место. Его продюсером является Юрий Бардаш", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны.

Напомним, накануне финала Национального отбора на Евровидение в сети появилась информация, что в 2015 году певица Алина Паш, посетила временно оккупированный Крым. Также в соцсетях припоминают Алине Паш визиты в Москву в 2017 году. Снимок на Красной площади сама артистка публиковала в соцсетях, но потом удалила.

Организаторы Нацотбора на Евровидение-2022 проверили, как Алина Паш пересекала границу с Крымом и сообщили, что она въехала через украинскую границу, так что ее не отстраняют от Евровидения.

Также мы писали, что из-за поездки в Крым "Общественное" пока не будет подписывать соглашение об участии в Евровидении с Алиной Паш.