Опубликованы результаты зрительского голосования на Нацотборе на Евровидение-2022 от Украины.

Соответствующий документ опубликовал Телеграм-канал "Честное Евровидение".

Согласно протоколу смс-голосования, за Алину Паш отправили 19535 смс, а за группа KALUSH ORCHESTRA - 38634 смс (то есть, более чем в два раза больше, чем за победительницу Нацотбора).

Остальные участники значительно отстают по количеству зрительских голосов. Так, певец Wellboy, который занял третье место на Нацотборе, получил лишь 5642 голоса. Остальные финалисты - ещё меньше.

Из протокола следует, что баллы от телезрителей были распределены между финалистами Нацотбора правильно. Однако остаётся непонятным, почему этот протокол так долго скрывали.

Напомним, что в день финала Нацотбора группа Kalush Orchestra, которая заняла второе место по итогам зрительского голосования и оценок жюри, обвинила "Общественное" в фальсификации. Формальным поводом для таких подозрений стала путаница с оглашениями баллов от зрителей в прямом эфире.

Группа Kalush Orchestra требовала показать им протокол с баллами от зрительского голосования. Однако аудиторская компания, которая проводила подсчёты, отказывалась это сделать, как и "Общественное". Но теперь, когда протокол появился в Сети, видно, что баллы финалистов были оглашены и распределены правильно.

Ранее мы также писали, что певица Алина Паш, которая отказалась участвовать в Евровидении-2022, не будет представлять Украину на песенном конкурсе. Такое решение принял организационный комитет Национального отбора.

В связи с этим Украину на Евровидении-2022 в Турине представит украинская музыкальная группа Kalush Orchestra, которое поинтересовалась мнением фанатов, перед тем как соглашаться на участие в музыкальном конкурсе.