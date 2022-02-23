Украина определилась с группой, которая представит страну на "Евровидении-2022". Это этно-рэперы Kalush Orchestra, которые 22 февраля подтвердили своё участие в песенном конкурсе после скандала с результатами Нацотбора и отказом украинской певицы Алины Паш.

Участники будут выступать в итальянском Турине с песней "Стефания", которая напоминает звучанием гимн националистов "Батько наш Бандера". Посмотрим, сможет ли фольклорный хип-хоп завоевать сердца зрителей "Евровидения".

"Страна" узнавала, чем известны музыканты.

Кто такие Kalush Orchestra

"Kalush" и "Orchestra" – это две разные группы, которые исполняют украинский рэп в аутентичном стиле с фольклорными мотивами. Они выступают как вместе, так и отдельно. Всего в бойз-бэнде "Kalush Orchestra" 6 участников: это фронтмен Олег Псюк, диджей Килиммен, бэк-вокал Джонни Дивный, а также мультиинструменталисты - Тимофей Музычук, Виталий Дужик и Игорь Диденчук.

Трио из "Калуша", фото Instagram/Kalush.official

Отметим, что Kalush - многим неизвестная группа, основанная в 2019 году уроженцем этого одноименного города Ивано-Франковской области Олегом Псюком.

Это парень без музыкального образования, но начал писать рэп еще в 6 классе. Со временем он посвящал тексты жителям родного Калуша, где учился в политехническом колледже.

По данным СМИ, он окончил Львовский лесотехнический университет и во время учебы зарабатывал на жизнь перепродажей книг и наркотиков, к которым и сам пристрастился. Как и к сигаретам.

Набор в группу Kalush Псюк объявил в соцсетях в 2019-м. В это же время начал проявляться яркий имидж исполнителей. Так, например, солист Псюк постоянно появляется на сцене в розовой панаме. Этому головному убору он не изменяет с тех пор, как надел его на первый клип "Не маринуй".

Фолк-музыкант Игорь Диденчук из Луцка первым отозвался на пост в соцсети о наборе в группу "Калуш". Он играет на нескольких десятках музыкальных инструментах и также выступает вместе с группой "Go-A", которая заняла пятое место на Евровидении-2021.

Основной музыкальный инструмент Диденчука - сопилка.

И это, пожалуй, главный музыкант, который в буквальном смысле технически вытягивает всю группу на качественный уровень звучания.

И третьим к музыкантам из "Kalush" присоединился киевлянин под псевдонимом МС Килиммен, который появляется на публике в комбинезоне с принтом ковра. Из-за этого одеяния кажется, что тело музыканта сплошь покрыто татуировкой.

Диджей Килиммен танцует брейк в припевах.

Четвертый участник группы - рэпер Джонни Дивный. Он выступает как сольно, так и в составе группы.

Остальные парни из коллаборации также музыканты, они работают на подпевках и подтанцовке.

Что известно о песне "Стефания"

Отборочную песню под названием "Стефания" фронтмен группы Олег Псюк написал к 60-летию своей мамы Стефании Псюк, которая призналась, что не любила рэп до тех пор пока его не начал исполнять ее сын.

"Stefania" своим звучанием напоминает популярный гимн националистов "Батько наш Бандера". Только в этой песни поётся про "Стефанию-маму".

"Песню на Евровидение посвятил своей маме из-за того, что, наверное, был не самым лучшим сыном. И да, еще из-за того, не знаю как сказать ... бывало, что из-за меня мама плакала, потому что мои юношеские годы были, наверное, не самыми образцовыми. Когда меня принесли домой в хламе в 12 лет. Эта цифра очень маленькая. Меня еле откачали. Она тогда за меня нормально попереживала... И это была не единственная ситуация", - сказал Олег Псюк в одном из своих интервью.

Мама Олега Псюка Стефания на выступлении сына в Нацотборе

О Нацотборе и баттлах с Алиной Паш

Хип-хоп исполнители Kalush Orchestra были лидерами зрительского голосования на Нацотборе, но набрали меньше баллов жюри и отстали от победительницы Алины Паш всего на один балл. Из-за этого фронтмен группы Олег Псюк обвинил организаторов Нацотбора в фальсификации голосов и потребовал обнародовать документ с реальными результатами.

На сцене выступление выглядит в "ковровой" черно-красной расцветке

Музыканты хотели даже судиться с организаторами голосования - Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Но пошли по другому пути - по пути травли своего прямого конкурента Алины Паш с ее треком "Тіні забутих предків".

На певицу посыпались упрёки и угрозы в соцсетях. Обнародовались ее фото с Красной площади в Москве и скриншоты, подтверждающие, что она летала на территорию полуострова Крым уже после аннексии через Москву.

Паш, которая еще в 2019 году открывала парад Независимости в Киеве, называла все негативные комментарию в её адрес "дичью", а людей, которые ей писали гадости – "агрессивными патриотами".

Певицу обвинили в том, что она предоставила фальшивую справку о пересечении границы с украинской стороны. Сама Паш пеняла всё на участника из своей группы и в подлоге документов обвинила своего директора.

В итоге она заявила, что "музыке не место там, где шум и ненависть" и отказалась участвовать в "Евровидении". Одновременно с этим Нацкомиссия дисквалифицировала участницу.

После скандала певицу внесли на скандальный сайт "Миротворец", как представляющую угрозу для нацбезопасности Украины. Ей вменяют "сознательное нарушение государственной границы" и "участие в попытке легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".

На этом ресурсе девушку также назвали "наркоманкой".

Скандал с Алиной Паш заставил "Суспильне" экстренно искать замену. Конечно, выбор пал на Kalush Orchestra, которые следовали вторыми.

Обрадовавшиеся такому стечению обстоятельств вчерашние проигравшие решили потянуть время со своим ответом вещателю и даже ради приличия спрашивали фанатов, стоит ли им участвовать в "Евровидении". Большая часть (86%) проголосовали "за".

В комментариях к опросу пользователи писали: "Лучше поехать, потому что тупо будет если Украина снова пропустит участие", "конечно ехать", "поезжайте, покажите класс".

После этого музыканты подтвердили готовность ехать на "Евровидение".

Но с репутацией Kalush Orchestra не всё так чисто, как бы хотелось. Если одни украинские артисты поддерживают обеими руками рэп-исполнителей и считают их гениями, то есть другие, кто их нещадно критикуют.

На вопрос о том, должна ли песня, посвященная матери, участвовать в "Евровидении" Джамала сказала, что "Мамы - наше всё. Без них нас бы не было" и назвала хип-хоп самой популярной в мире музыкой.

По ее словам, Калуш интересен как эксперимент. "Интересно как воспримут хип-хоп на украинском языке впервые. Я и переживаю, и - за эксперименты. Я - за что-то новое. Постоянно новое на конкурсе Евровидения", - сказала Джамала.

Она немного уклонилась от конкретного вопроса о том, стоит ли "Калушу" ехать на конкурс, пояснив, что "Евровидение - это всегда риск".

Член жюри Нацотбора и член правления НОТУ, режиссер Ярослав Лодыгин после выступления "Калуша" заявил, что, по его мнению, Украине следует отходить от того, чтобы представлять свою страну на конкурсах как "люди с гор и лесов".

"Мне кажется, мы уже несколько раз представлялись как украинцы – такие люди из лесов, люди с гор в данном случае. И мне кажется, настало время другой репрезентации", - прокомментировал Лодыгин выступление "Калуш Оркестра" на Нацотборе.

Эта фраза возмутила соцсети, Лодыгину устроили настоящую травлю и заставили извиняться. А с должности члена правления НОТУ его уволили.

Псюк после этого записал видео в своём Инстаграм, где порадовался увольнению Лодыгина.

"Йоу, я к вам с хорошими новостями. Кто не слышал - Лодыгина уволили сегодня с "Суспільного". Наконец-то справедливость победила. Класс! Жаль, конечно, что он не сам ушел, как и обещал, но ничего, все будет хорошо. Так что, что? Движемся дальше, следите", - заявил рэпер.

Продюсер третьего финалиста Нацотбора Wellboy Юрий Бардаш назвал ситуацию с Нацотбором "уникальным ором" и заявил, что Украину не может представлять на Евровидении человек, который торговал наркотиками.

О таком факте своей биографии заявлял солист группы Kalush Олег Псюк в одном из интервью.

Бардаш назвал Псюка "барыгой".

"Я не думаю, что страна настолько глухая и слепая, чтобы отправить на "Евровидение" человека, который продавал наркотики. Барыгу, получается. Как он сам говорит, просто ему нужны были деньги. Я не против барыг, но когда ты претендуешь на то, чтобы представлять страну на международной арене, это не подходит", - считает Бардаш.

Юрий Бардаш добавил, что если его подопечному Wellboy, который в Нацотборе занял третье место, предложат поехать от Украины на Евровидение, он согласится.

Кстати, в группе "Kalush Orchestra" также есть участник, который засветился в Москве в 2015 году.

Инструменталист Тимофей Музычук публиковал фото на фоне Кремля, но позже удалил скандальный кадр, который успел разойтись по соцсетям.

Группа сообщила, что Музычук ездил в Москву еще в 2013 году. По словам лидера группы Олега Псюка, все доказательства есть в погранслужбе.

Впрочем, если так, то тогда непонятно зачем нужно было удалять снимок.

Еще до начала Нацотбора Алина Паш обвинила "Kalush" в плагиате. Рэп-исполнительница заявила, что в Щедрике "Калуша" за 2022 год использована партия контрабаса из ее песни "Bosorkanya" 2019 года.

Паш также предложила сравнить обложки синглов "Горы" Kalush и "Oinagori" Паш, а также кадры из клипов "Горы" и "Bosorkanya".

Вскоре ситуацию прокомментировал солист группы Kalush и их саунд-продюсер. "Нас обвиняют в том, что партия контрабаса очень похожа на партию из какого-то трека Алины Паш. Это щедривка, там слова народные. Может, еще какие-то инструменты повторяются. Мы не хотели, чтобы так получилось", – сказал солист Kalush, но инструментал обещали изменить.