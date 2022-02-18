Группа Kalush Orchestra подтвердила, что согласна поехать на "Евровидение" вместо Алины Паш, которую оргкомитет принял решение о исключить из участия в отборе.

Об этом заявил фронтмен группы Олег Псюк.

"По поводу того как с ними сотрудничать дальше, мое хорошее выступление не зависит от них. Я рад, что Евровидение в Италии организовывает не "Суспильне". Я буду представлять Украину, а не "Суспильне", - заявил Олег Псюк.

Официально о решении объявят сегодня.

В этом году Евровидение-2022 будет проходить в итальянском городе Турин. Полуфиналы конкурса назначены на 10 и 12 мая, а гранд-финал - на 14 мая.

Напомним, Алина Паш должна была представлять Украину на песенном конкурсе. Артистка победила в Национальном отборе на Евровидение и это вызвало недовольство в социальных сетях. Девушка столкнулась с хейтом в свою сторону за посещение аннексированного Крыма в 2015 году и за фотографии из Москвы. В свою очередь лидер группы Kalush Orchestra выразил сомнения в прозрачности организованного голосования.

После волны хейта Алина Паш отказалась от участия в "Евровидении", заявив, что не хочет этой виртуальной войны и хейта.

На следующий день после этого группа Kalush Orchestra решили спросить у своих фанатов, стоит ли им участвовать в "Евровидении".

В своем материале "Страна" детально разбиралась в подоплеке скандала с нацотбором на Евровидение от Украины.